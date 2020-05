On this day - 31/05/2009: Fiorentina-Milan 0-2, l'ultima di Ancelotti in panchina

Fiorentina-Milan del 31 maggio 2009 è ricordata con forte senso di amarezza dai tifosi rossoneri. Nonostante la vittoria per 0-2, ottenuta grazie ai gol di Kakà e Pato e valsa la qualificazione in Champions League, il Milan salutò per l'ultima volta sia Paolo Maldini che Carlo Ancelotti. Il tecnico rossonero, autore di grandi successi, si sedette per l'ultima volta sulla panchina rossonera dopo le 420 partite precedenti in cui ottenne 238 vittorie, 101 pareggi e 81 sconfitte.