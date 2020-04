Il 7 aprile 1907, Herbert Kilpin, fondatore del Milan ed ex difensore milanista, ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera in trasferta contro l'Andrea Doria, in un match valdo per il campionato di 1^ categoria. La sfida terminò 2-0 per il Diavolo (gol di Trerè e Madler) e Kilpin giocò tutta la partita.