Onofri: "Il problema del gol del Milan si risolve con lavoro, Giampaolo l'uomo giusto"

Claudio Onofri, ex giocatore ed ora commentatore televisivo, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milan News, toccando anche il presunto problema legato ai pochi gol segnati dal reparto offensivo: "Io sinceramente credo che ci sia solamente da lavorare e, siccome il Milan ha un allenatore che lavora molto bene, io credo che prima o poi il problema si risolverà, al di là del fatto che possa arrivare ancora qualche innesto da qua alla fine del mercato. Anche lo stesso Andrè Silva è un giocatore che non sta esprimendo assolutamente il suo vero valore. Con Paquetà e Piatek e con la mano del direttore d'orchestra io sono convinto che questo problema sia destinato a risolversi in fretta. Giampaolo ha un modo di concepire il calcio che prevede le due fasi nella stessa misura Tutti i giocatori devono partecipare ad entrambe le fasi e quindi magari sprechi qualche energia in più qualche volta. Io son convinto che il Milan prima o poi si farà vedere, considerando il talento e le possibilità evolutive con il 4-3-1-2. Ovviamente tenendo in considerazione l'obiettivo finale dei rossoneri, che non può essere certamente lo Scudetto in questa stagione".