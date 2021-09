Opera di bene di Kessie in Costa d’Avorio: riabilitata una scuola elementare nel villaggio di Zebizekou

In occasione dell'inizio dell'anno scolastico in Costa d'Avorio, che si è aperto lo scorso 13 settembre, il centrocampista del Milan, Franck Kessie, attraverso la sua fondazione ha riabilitato la scuola nel villaggio natale di Zebizekou. Inoltre, il giocatore, come riportato dal portale mondialsport.ci, ha donato materiale formativo, banchi e mobili per il personale docente della scuola.