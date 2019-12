Opta - La miglior formazione di Serie A del decennio: presenti tre ex rossoneri

Mancano poche ore alla fine del 2019, e di conseguenza anche alla fine di un decennio. Per l'occasione Opta, noto portale calcistico, ha stilato la miglior formazione di Serie A prendendo in considerazione il periodo dal 2010 al 2019. In questo 11 sono presenti tre ex rossoneri: Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain e Andrea Pirlo. Di seguito la formazione completa: Buffon; Maicon, Bonucci, Koulibaly, Alex Sandro; Vidal, Pirlo, Hamsik; Gomez, Higuain, Di Natale.

11 - Questo è il miglior 11 della Serie A nell'ultimo decennio basato sui dati Opta. Costellazione.#Opta2010s #OptaTopXI pic.twitter.com/NofocfPBmB — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 31, 2019