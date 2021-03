Ordine a Il Giornale: "Romagnoli, Tomori e il coraggio di Pioli"

Franco Ordine ha commentato così le scelte di ieri di Pioli contro la Roma sulle pagine de Il Giornale: "Ci vuole coraggio per prendere la decisione di Pioli prima di mettersi in viaggio per Roma. Non si tratta di un viaggio qualsiasi ma di uno snodo che può risultare positivo per il futuro destino in campionato. Il coraggio consiste nel chiedere al capitano Romagnoli di accomodarsi in panchina per preferirgli un giovanotto appena arrivato in prestito dal Chelsea, Tomori, scortato dalla fiducia di critica e tifosi. Ci vuole coraggio e anche occhio per capire - durante gli allenamenti - quando è il momento giusto per procedere al cambio e per dare, con la scelta che fa rumore, un segnale a tutto il Milan".