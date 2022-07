Ordine: "De Ketelaere è la pedina che serve a Pioli per migliorare la trequarti"

MilanNews.it

Franco Ordine, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato di Charles De Ketelare in chiave Milan. Ordine scrive: “Se la Juve ha puntato sull’usato insicuro per provare a vincere subito, il Milan da tempo ha virato invece sul nuovo affidabile. Adesso l’emblema del nuovo affidabile è questo ragazzo belga di 21 anni, Charles De Ketelaere, CDK come lo chiamano i tifosi nelle chat di riferimento, preoccupati in questi giorni dal tira e molla, dalle aperture e dalle chiusure intervallate nel giro di qualche ora a scandire la trattativa che ieri ha regalato altre due chicche e promesso un finale esaltante. L’inseguimento cocciuto di CDK da parte del Milan ha una spiegazione calcistica e un’altra da dietro le quinte. Partiamo dalla prima: per Stefano Pioli, il belga è la pedina utile per migliorare la perfomance della sua trequarti da cui ha ricavato nel passato torneo pochi gol. Si sposa, tra l’altro, con la presenza del francese Adli che in questo pre-campionato sta “stregando” lo spogliatoio per il talento e la capacità di parlare la stessa lingua dei suoi nuovi sodali. Seconda spiegazione più interna: mai come in questa occasione staff tecnico, cioè Pioli, area tecnica, cioè Maldini, e proprietà, cioè Elliott, sono in perfetta sintonia sulla scelta e sulla strategia”.