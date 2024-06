Ordine: "Diranno che Ancelotti è innamorato della Champions. Invece è il contrario"

"Una coppa innamorata di lui". Così, sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine commenta la quinta Champions League vinta da allenatore da Carlo Ancelotti, la settima in assoluto, conquistata grazie al successo per 2-0 del Real Madrid sul Borussia Dortmund a Wembley: "Adesso diranno che Carlo Magno si è innamorato della coppa dalle grandi orecchie. Forse è invece il caso di rovesciare la narrazione e stabilire che è esattamente il contrario. E cioè che è la Champions che si è perdutamente innamorata di Carlo Ancelotti. […]

Adesso diranno che Carlo VII è un allenatore fortunato, perché dopo tanti mesi di assenza per un grave infortunio, è spuntato in porta quel gigante belga di Courtois capace nella fase più delicata della sfida londinese di opporsi con i suoi tentacoli alle punture del Borussia. E invece no. È esattamente il contraro, perché è tutto scritto, tutto previsto dallo stesso Ancelotti nelle settimane precedenti. […]

Alla fine possiamo soltanto prendere atto di una realtà calcistica indiscutibile: se hai l'occasione di mutare il Madrid e la sbagli non puoi pensare di cavartela. Non solo perché ci sono Carvajal e Vinicius, ma perché c'è quel signore calmo e serafico in panchina che sa perfettamente di avere una spasimante che lo aspetta".