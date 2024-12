Ordine: "Gol di CDK, la CAN assolve La Penna (inevitabile dopo la sparata di Fonseca). I tre ex arbitri moviolisti sostengono il contrario"

Grande divergenza di opinioni sul gol segnato da Charles De Ketelaere in Atalanta-Milan. Per Fonseca, e diversi commentatori arbitrali in TV, la giocata del belga su Theo era fallosa, mentre per l'AIA, che ha parlato ieri sera ad Open VAR, no. Franco Ordine, noto giornalista, commenta così l'episodio incriminato: "Gol di CDK in Atalanta-Milan: la Can assolve La Penna (inevitabile dopo la sparata di Fonseca), i tre ex arbitri moviolisti Calvarese, Marelli e Cesari sostengono il contrario, gol da annullare. Si capisce perché Rocchi è così insofferente con i suoi ex colleghi “troppo severi”.