Ordine: "Ibra ha capito che non risponde più a se stesso ma anche degli altri"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, durante il suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24 ha parlato delle parole di Ibrahimovic alla presentazione di Conceiçao, con lo svedese che ha sfruttato l'occasione per chiedere scusa a Paulo Fonseca e ai tifosi per la gestione rivedibile del post partita di Milan-Roma:

"Il giorno in cui è stato presentato Conceicao, Ibra ha iniziato a capire che ha cambiato mestiere e non risponde più a se stesso come calciatore, ma come dirigente che risponde anche degli altri. Lui deve presentarsi come quello che parla."