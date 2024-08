Ordine: "Kalulu ha detto no alla Juve dopo la telefonata con Motta. Ecco perchè"

Franco Ordine, nel suo pezzo odierno su Il Giornale, scrive così della trattativa tra Milan e Juventus per Pierre Kalulu: "Particolare curioso da aggiungere sul tema mercato il no sorprendente di Kalulu al trasferimento alla Juve dopo il colloquio telefonico avuto con Thiago Motta. Il difensore francese ha saputo che non sarebbe stato titolare a Torino e allora ha scelto di restare al Milan e a Milano dove evidentemente non si trova maluccio".

I due club hanno trovato da qualche giorno un accordo per il trasferimento a Torino di Kalulu, il quale invece non è mai stato convinto del tutto di andare a giocare nella formazione bianconera. Intanto, però, il francese non è stato convocato da Fonseca per il debutto in campionato di stasera del Milan contro il Torino. Chissà che questo fatto non possa cambiare le carte in tavola e soprattutto le idee all'ex Lione.