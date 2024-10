Ordine: "Milan a due facce, troppe per una squadra ancora in costruzione"

Franco Ordine, noto giornalista, ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne del quotidiano Il Giornale, in vista di Fiorentina-Milan, in programma alle o9re 20:45 di questa sera. Ecco, dunque, le su parole in merito.

"Due facce, una diversa dall'altra. Criticata quella prima di Leverkusen, ammirata la seconda. Sono troppe per un Milan ancora a caccia di una precisa identità tecnica e tattica. «Non si cambia in 3-4 giorni lo spirito di una squadra e lo dico senza voler dare giudizi sulla gestione precedente». Spiega e precisa Fonseca che non vuole tirare in ballo Stefano Pioli anche se continua a scavare differenze tra il suo calcio, più collettivo e quello di Pioli puntato sul talento singolo. Dalla Champions il Milan è tornato con queste due facce che consentono ai criticoni di sottolineare la prima e ai meno severi di valorizzare la seconda. Meritevole di un diverso punteggio e risultato".