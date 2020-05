Ordine: "Non sono contrario all'idea di Rangnick, ma ci sono modi e modi"

Franco Ordine, noto giornalista, è intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24 per parlare della situazione Gazidis-Maldini-Rangnick: "Gazidis è libero di andare a prendere chi vuole, non mi sogno di giudicare Rangnick prima di vederlo lavorare. Però non può bombardare il Milan attuale con interviste e richieste stravaganti e pittoresche. La prima cosa doveva essere un patto di riservatezza. Stamattina ho elogiato Maldini perché difende il lavoro di Pioli, maltrattato da questo calcio senza aver fatto nulla di male. In secondo luogo perché ha difeso chi, mettendo da parte l'orgoglio, è ancora sul campo per il bene del Milan. Gazidis, fin ora, è sempre nelle retrovie. Prima dietro Leonardo, poi dietro Gattuso, Maldini e Boban. Dopo il 5-0 di Bergamo la proprietà lo ha chiamato per dirgli che così andava bene. A quel punto Gazidis ha rotto gli indugi per fare di testa sua. Non sono in contrario all'idea di Rangnick, come ha detto Baresi non bisogna avere paura delle novità, però c'è modo e modo di portare delle novità in una squadra come il Milan."