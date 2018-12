Ordine: "Normale ci volesse del tempo per risanare incompresioni tra Leonardo e Gattuso. Coesione di cemento tra Rino e la squadra"

Franco Ordine, intervenuto a Radio 24, ha parlato così della situazione in casa rossonera: "Quando Leonardo è arrivato al Milan come dirigente ha trovato un allenatore come Gattuso che non aveva scelto e con cui aveva avuto incomprensioni. Era normale ci volesse del tempo per risanarle. Gattuso merita una medaglia per il suo stile di comunicazione finora: è sempre diretto e chiaro, e tira fuori delle perle come quel paragone con Oronzo Canà. Gattuso fa un discorso comprensibile su Donnarumma, gli somministra la cura Tatcher, che non leggeva i giornali perché parlavano male di lei. E lo stesso deve fare lui stando lontano dalle critiche social. Dopo il gol di Higuain si è vista questa coesione di cemento armato tra la squadra e Gattuso, e questo vale molto più di una presa di posizione a suo favore della società. Quando c'è questa unità non esistono i presupposti per cambiare un allenatore".