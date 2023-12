Ordine: "Se persino Calabria non riesce a evitare il secondo fallo... C'è un deficit di lucidità"

Franco Ordine questa mattina, nel suo pezzo sul Milan pubblicato sulle colonne de Il Giornale, ha parlato dei rossoneri come in un vicolo cieco e ha sottolineato alcune delle cause principali che hanno portato i rossoneri a ritrovarsi chiusi in una strada che, a oggi, non presenta alcuna via di uscita o scappatoia, principale o secondaria che sia.

Le parole di Ordine sulla tenuta mentale del Milan: "Se persino il capitano Calabria, nel finale di partita contro l’Atalanta, assalito dalla stanchezza, non riesce a evitare un secondo fallo a metà campo, è segno che nel gruppo c’è un altro deficit di lucidità da colmare"