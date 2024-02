Ordine su De Ketelaere: "Non vince un solo duello con Thiaw. Non giudicabile"

Ieri era anche la partita di Charles De Ketelaere. C'era quasi attesa per il duello a distanza con Leao che, però, non è mai stato in discussione. Il belga ex Milan non è mai entrato in partita ed è stato sostituito all'intervallo da Gasperini, confermando il suo cattivissimo feeling con lo stadio di San Siro. Franco Ordine questa mattina ha commentato la prestazione di De Ketelaere sulle colonne del Corriere dello Sport, una prestazione che è stata definita "non giudicabile".

Queste le parole di Franco Ordine su Charles De Ketelaere: "A San Siro CDK rimane per un tempo solo a sostenere il confronto a distanza con Leao e nell’intervallo deve andare sotto la doccia per la decisione di Gasperini di sostituirlo con Lookman. Non vince un solo duello con Thiaw che non ha tra l’altro fama di secondino affidabile, perde anche qualche “spalla a spalla” e alla fine si ritira con un modesto “non giudicabile”".