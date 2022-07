Ordine su Il Giornale: "Gli addetti ai lavori e il mercato rossonero"

MilanNews.it

Questo l'editoriale di Franco Ordine su 'Il Giornale': "C'è una frattura ormai insanabile tra il modello calcistico operativo del Milan (copyright Eiliott) e il resto dell'allegra compagnia che si muove secondo altre consolidate tradizioni. A nulla sono servite le testimonianze tecniche e finanziarie realizzate in questi ultimi anni per "sdoganare" il metodo Maldini-Massara-Pioli con la benedizione di Ivan Gazidis, padre putativo dell'operazione che ha previsto l'inedita accoppiata conti risanati e successo tricolore. Nell'imminenza dei risultati ottenuti, spuntano riconoscimenti da parte di qualche illuminato critico per poi ricomporsi lo scenario più autentico frequentato da «addetti ai livori» i quali continuano a interrogarsi sull’utilità stessa del modello e ai invocare, per il Milan e per i suoi tifosi in particolare così da guadagnare qualche consenso, la chiusura immediata di trattative il cui costo farebbe lievitare le cifre circolate. Ormai non è un mistero. La tecnica è sempre la stessa: se si centra l'obiettivo con la cifra stabilita in partenza bene, altrimenti si passa ad altro profilo (Botman docet). Da ricordare che nel gennaio 2022 quando la Juve irruppe sul mercato con Vlahovice l'Inter si premunì con Gosens per la partenza di Perisic, i rilievi sull'attendismo del Milan che rinunciò all'acquisto di un sostituto di Kjaer, furono addirittura feroci e i pronostici spietati. Distinguiamo qui un punto: Stefano Pioli, anche se continua a portare pazienza per i rinforzi invocati, ne ha bisogno a brevissima scadenza. Il ritardo, qualunque sia la spiegazione, è evidente e potrebbe avere qualche conseguenza pratica. Ma se questa è stata la strada maestra nei giorni difficili, continuare a reclamare un cambio di strategia è un po' come abbaiare alla Luna. Come al solito nel calcio, saranno i risultati a dettare i giudizi. E che nessuno dei protagonisti di casa Milan invochi l'attenuante generica del ritardo accumulato. Perché quello è dipeso solo da loro e da nessun altro".