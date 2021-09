Ordine su Il Giornale: "Una accanto all'altra, ma come sono diverse le milanesi che rincorrono"

"Una accanto all'altra, ma come sono diverse le milanesi che rincorrono". Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine commenta l'avvio di campionato di Inter e Milan, appaiate in classifica alle spalle del Napoli: "La Fiorentina, per l’Inter di Simone Inzaghi, ha messo l'asticella più in alto rispetto al Venezia di Paolo Zanetti che ha schierato i suoi a mo’ di parcheggio riservato ai tir. [...] L’Inter, dopo aver ballato per un tempo e temuto il peggio, sorretta dalle paratone di Handanovic (volevano licenziarlo qualche giorno fa i soliti criticoni del web), ha offerto una prova di tale forza fisica, mentale e tecnica da sorprendere persino lo stesso allenatore. [...] Il Milan ha avuto bisogno del guizzo di Diaz, del contributo di Saelemaekers e della stoccata di Theo Hernandez, questi ultimi due arrivati dalla panchina. Segno che qualcosa di buono, sotto l’albergo di Pioli a Milanello, sta crescendo anche se il futuro dipenderà esclusivamente dal recupero a pieno regime di tutta la rosa".