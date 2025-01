Ordine sul Milan: "Davanti a un rivale che si chiude bene, le difficoltà restano intatte"

Brusco risveglio dopo la parentesi felice e allegra di Riyad in cui il Milan del neo allenatore Sergio Conceicao ha vinto la Supercoppa Italiana. I rossoneri ieri si sono "svegliati" con l'esordio in campionato per l'allenatore portoghese e un deludente pareggio contro il Cagliari per 1-1 a San Siro. Oggi sulle colonne del Corriere dello Sport anche il collega giornalista Franco Ordine ha offerto il suo punto di vista sulla prestazione rossonera come pure sul momento attuale della squadra.

Il commento di Franco Ordine: "Lunga è ancora la traversata del deserto. E non soltanto perché resta la distanza siderale dalla cima della classifica ma soprattutto perché nelle partite in cui si ritrova davanti un rivale che si chiude bene (è il caso del Cagliari), le difficoltà nel forzare quel dispositivo restano intatte a dispetto della “conversione” di Leao e di Theo al servizio completo del nuovo tecnico. Anche la scelta successiva di puntare sul doppio centravanti è l’estremo tentativo di trovare lo spiraglio nell’assalto un po’ cieco, un po’ guidato dalle ultime energie".