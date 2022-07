Ordine sull'affare De Ketelaere: "Per la prima volta erano d'accordo tutti al Milan: tecnico, dirigenza e proprietà"

MilanNews.it

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Franco Ordine ha parlato così di Charles De Ketelaere: "Questo ritardo nella chiusura per la trattativa De Ketelaere è dovuto in parte al ritardo sul rinnovo dei dirigenti del Milan e in parte al fatto che il Bruges sia una società ricca che non ha necessità di vendere. Per la prima volta su De Ketelaere erano d'accordo tutti al Milan: tecnico, dirigenza e proprietà. Io però dico, andando controcorrente, che questa cifra per un giocatore di 21 anni che non ha ancora calcato palcoscenici importanti, mi sembra tanto".