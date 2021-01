Franco Ordine, intervenuto su Twitter, ha commentato con durezza la brutta sconfitta di San Siro: "Tanta Atalanta, il più piccolo Milan della stagione: Gasp rientra in area scudetto se continua così. L’Inter non approfitta e Pioli resta campione d’inverno. Meitè e Mandzukic non aggiungono nulla".