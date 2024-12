Ordine: "Un errore non invitare Boban alla festa dei 125 anni del Milan. I rancori e i regolamenti di conti sono fuori luogo"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha pubblicato questo post su Instagram: "È stato un errore non aver invitato Boban alla festa dei 125 anni del Milan che non è la festa della vecchia proprietà del Milan (fu Elliott a decidere). Di sicuro Zvone avrebbe poi detto 'no grazie' come ha fatto Maldini ma i rancori e i regolamenti di conti sono fuori luogo".

Queste le parole di ieri a Sky di Zvonimir Boban: "Una squadra che ha fatto la storia, il Milan è la storia: un club magnifico e fantastico. Una volta che capisci quanto è elegante, quanto di vincente ha dentro non ti stacchi più di quei colori. Io non sono nato milanista ma mio padre era “riveriano” e quando il Milan mi ha cercato mi ha detto di andare subito. Nutro, ho nutrito e nutrirò per tutta la vita grande amore per questa società che non mi ha invitato per i 125 anni però fa niente. Mi dispiace ovviamente ma non lo dico con rancore: celebrerò i 125 anni essendo orgoglioso di averne fatto parte. Mio figlio è un matto milanista, mio padre è riveriano e guarderemo la partita con il Genoa sperando in una vittoria e che allo stadio ci sia un’atmosfera degna di questo club".