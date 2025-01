Origi e Jovic, destino e futuro lontano da Milanello? La situazione

Il Milan si avvicina alla gara contro il Como in programma quest'oggi alle 18.30 al Sinigaglia, ma sono tanti, troppi i temi che circondano il club rossonero in questo momento. Dalla delusione dopo il pareggio contro il Cagliari alle delicate e sempre in aggiornamento notizie di calciomercato.

Infatti, il Diavolo guarda al mercato di gennaio come occasione per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Conceicao e valuta bene di mantenere un certo equilibrio tra cessioni e nuovi acquisti. In tutto questo, però, il club di Via Aldo Rossi deve fare i conti anche con un paio di pesanti esuberi che proverà a sistemare da qui al termine della finestra invernale, due giocatori del tutto fuori dal progetto tecnico del Diavolo ma che pesano per 7 milioni di euro netti l'anno con i loro ingaggi. Sono da una parte Luka Jovic e dall'altra Divock Origi.

Origi-Milan, una situazione surruale (da 4 milioni netti all'anno)

Separato in casa che non ne vuole sapere di lasciare il lauto contratto che ha sottoscritto nell'estate del 2022, quando ha firmato fino al 30 giugno 2026 per circa 4 milioni di euro netti all'anno. Prima il prestito al Nottingham andato male, poi il tentativo di arrivare ad una rescissione consensuale: Origi fa muro in ogni modo e non sembrano esserci segnali di apertura verso una soluzione che lo allontani dal Milan.

Jovic, meriterebbe più spazio?

Quantomeno in questa stagione il campo l'ha visto. Pochissimo, per appena 78 minuti distribuiti in tre apparizioni a inizio campionato, quando ancora la squadra aveva da formarsi. L'esordio da titolare contro il Torino il 17 agosto, solo 4 minuti poi la settimana dopo nella sconfitta di Parma e altri 14 con il Lecce a fine settembre, ultima apparizione di Jovic in rossonero. Da allora solo panchine e tribune, per un giocatore che percepisce comunque 3 milioni di euro netti a stagione dal Diavolo, con cui è legato fino al 30 giugno prossimo.