Origi in arrivo la prossima settimana: i numeri del belga in carriera

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sembra ormai cosa fatta, Divock Origi è pronto a vestire la maglia del Milan la prossima stagione. L'attaccante belga arriva a parametro zero dal Liverpool, società con cui ha vinto tutto e talvolta anche da assoluto protagonista. Vediamo i numeri in carriera del probabile nuovo calciatore rossonero.

Il belga inizia la sua carriera al Lille dove colleziona 89 presenze e va a segno 16 volte, fornendo 7 assist. Poi il passaggio al Liverpool con cui in 175 gare ha segnato 41 reti e fornito 17 assist: molte pesanti come quelle in semifinale di Champions con il Barca, quella in finale contro il Tottenham e le varie marcature nei derby contro l'Everton. Una media di quasi un gol ogni 170 minuti, ovvero un gol ogni due partite. Prima di esplodere nel Merseyside, i Reds lo hanno girato in prestito per un anno al Wolfsburg dove è cresciuto e ha siglato 7 reti e 3 assist in 36 match disputati. Con la nazionale maggiore del Belgio - in cui non è titolare - 32 presenze e 3 gol, di cui uno al Mondiale di Brasile 2014 a soli 19 anni. Impressionante il rendimento con la nazionale under 19 dei Diavoli Rossi con cui ha giocato 19 partite e ha segnato 10 reti.