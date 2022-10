MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con Origi una prima punta belga torna a segnare in una partita ufficiale del Milan dopo 106 anni: non succedeva dal 26 novembre 1916, Louis Van Hege in Milan-Cremonese 8-2, prima giornata di Coppa Regionale Lombarda. A riportarlo è Giuseppe Pastore.