Origi: "Per arrivare ai bei momenti con i tifosi bisogna migliorare in allenamento e in partita"

© foto di Antonio Vitiello

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato di cosa può portare a questa squadra: "E' molto importante avere un ruolo decisivo ed essere un valore per il gruppo. Per me è importante il processo di crescita, bisogno migliorare sempre in allenamento e in partita per arrivare a vivere bei momenti con i tifosi. Non si sa quando arriveranno questi momenti, ma l'obiettivo è averli con i tifosi".