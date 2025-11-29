Orlando svela in cosa Sarri sarebbe molto più preparato di Allegri

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onsa sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha presentato e parlato della sfida in programma sabato sera a San Siro tra il Milan e la Lazio.

Milan-Lazio, che partita dobbiamo aspettarci?

"Ho sentito Sarri, ha detto cose interessanti. Che pensava di avere più difficoltà, ma va detto infatti che la Lazio sta facendo molto bene ora. Il Milan è una squadra che fatica se deve fare la partita. Non credo che la Lazio gli permetterà di giocare come con l'Inter, lasciandogli dei spazi in ripartenza. M iaspetto una partita molto tattica, dove Sarri è molto più preparato di Allegri".