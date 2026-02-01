Napoli, Conte: "Si pensa a portare le partite a Perth e non ai giocatori: il dio denaro è all'apice di tutto. Bisognerebbe essere più intelligenti"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, si è così espresso in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Per quello che riguarda la vittoria penso che sia stata meritata, ma non siamo stati cattivi sotto rete. Dobbiamo essere più incisivi, altrimenti capita che una punizione o un calcio d'angolo e ti mangi le mani perché perdi altri punti. La squadra ha fatto una buona prestazione come la aveva fatta secondo me contro Chelsea e Juventus. Quello che dispiace è che così si sta andando verso la rovina del calcio, perché non si sta capendo che mettere così tante partite... i club stesso non capiscono. Oggi il dio denaro è all'apice di tutto. Sono convinto che mi prenderò tutte le critiche: 'Eh lui si prende lo stipendio'. Queste sono tutte c*zzate! Io lo faccio per passione, grazie a Dio non ho bisogno di soldi. Cerco di tutelare questo sport, si va verso lo spettacolo, a portare squadre all'estero e in Australia, non si pensa alla difficoltà di mettere così tante partite. Abbiamo fatto 9 partite in 27 giorni, hanno giocato in tanti, anche Di Lorenzo ha giocato perché non c'erano alternative. Sono situazioni brutte, si tratta probabilmente di una rottura del ginocchio, ne pagano le conseguenze il Napoli e la Nazionale. Sinceramente mi dispiace tanto per il ragazzo. Per certi versi ti senti non dico colpevole a farli giocare sempre, ma se siamo questi c'è un po' di affaticamento. Se sei stanco la muscolatura non sempre risponde in maniera positiva, ti va male e ti rompi il tendine o un ginocchio. Dispiace perché rovini stagioni al ragazzo, al club e alla Nazionale. Detto questo, c'è solo da ringraziare i ragazzi che hanno fatto un tour de force, è un qualcosa di straordinario e unico, non credo che ci sia un'altra squadra che ha avuto un'emergenza come la nostra. Per di più abbiamo anche il mercato bloccato, è fantastica questa cosa: siamo l'unica squadra che ha 240 milioni in cassa, attivi. Ci sono società indebitate e noi abbiamo il mercato bloccato, questo è fantastico (ride, ndr). Però queste sono le regole e le accettiamo, che dobbiamo fare.... Invece di pensare alle nuove regole del calcio, al VAR, al fallo di mano, a giocare a Perth in Australia, a fare quattro partite in Arabia, bisognerebbe essere più intelligenti e pensare a tutelare questo bellissimo sport, tutelare chi è il vero artefice di questo sport: il calciatore. Non siamo né noi allenatori né i presidenti, ma è il calciatore. Bisognerebbe tutelarlo molto meglio secondo me. Scusate ma sono incazzato".

"Non avevo dubbi sul discorso della prestazione, venivamo da due prestazioni importanti. Checché se ne dica, anche contro la Juventus sul campo loro abbiamo fatto una partita di grande sostanza e personalità. Contro il Chelsea abbiamo fatto secondo me una delle migliori prestazioni in assoluto, decisa dai colpi di alcuni campioni. Oggi ho detto ai ragazzi: 'Veniamo da due sconfitte, ma portiamo in campo quello che abbiamo fatto in campo e quello che abbiamo preparato, con attenzione e determinazione'. Se devo trovare il pelo nell'uovo: dobbiamo fare più gol. Dopo aver creato così tante situazioni finisce che stai sempre 2-1 e rischi che fai 2-2. Ricordiamoci quanto è fresca la ferita di Copenhagen che ancora ci brucia. Su questo dobbiamo migliorare. Ma sono contento e orgoglioso di questi ragazzi. Quello che ho chiesto è che dobbiamo cercare di recuperare qualche calciatore, chi non sta bene si deve sistemare fisicamente, non possiamo andare avanti così".