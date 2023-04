Osimhen torna per il Milan in Champions? Spalletti 'quasi' convinto

MilanNews.it

Tegola Osimhen per il Napoli, che domani non potrà scendere in campo contro il Milan. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, è fiducioso di poter recuperare il nigeriano per la sfida di Champions contro i rossoneri: "Siamo quasi convinti di poter recuperare Osimhen per l'andata dei quarti di finale di Champions, ma c'è da vedere il percorso. Però per quello che ci ha detto il medico e le sue capacità di recupero siamo fiduciosi".