Ospite sul canale Twitch del Milan, Pato si emoziona per l'affetto dimostrato dai tifosi rossoneri

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nel pomeriggio di oggi Alexandre Pato è stato ospite sul canale Twitch ufficiale dell'AC Milan durante la trasmissione #SempreMilan. Il brasiliano, che come al solito ha parlato a cuore aperto di vari temi del mondo rossonero, era palesemente emozionato sia per tutti i ricordi riaffiorati raccontando vecchi aneddoti e sia per l'infinito amore che i tifosi milanisti gli hanno dimostrato durante la live inondando la chat di cuori e parole d'affetto per il Papero.