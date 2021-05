OTD - 17 anni fa l'addio di Baggio al calcio: il ricordo del Milan

Con un post sui propri profili social, il Milan ha celebrato l'addio al calcio dell'ex rossonero Roberto Baggio avvenuto esattamente 17 anni fa. In un San Siro strapieno e festante per la conquista dello scudetto, l'attaccante vicentino salutava con il suo Brescia la Serie A dopo anni di spettacolo e di giocate irripetibili. Questo il tweet del Milan.

#OnThisDay vs Brescia

A sad day for all football fans as Roberto Baggio hung up his boots one last time in 2004



A San Siro, 17 anni fa, l'addio al calcio del Divin Codino #SempreMilan

