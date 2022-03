OTD - 24 marzo 1986, inizia l'era di Silvio Berlusconi come presidente del Milan

MilanNews.it

Il 24 marzo del 1986, esattamente 36 anni fa, iniziava l’era di Silvio Berlusconi come presidente del Milan. Berlusconi aveva acquistato il club rossonero il 20 febbraio 1986, e dopo meno di un mese ne assunse la presidenza. Durante il periodo in cui Berlusconi deteneva la maggioranza azionaria, il Milan ha vinto 8 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 UEFA Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA, per un totale di 29 trofei ufficiali in 31 anni. Il club di via Aldo Rossi ha voluto ricordare questo giorno sui suoi canali social scrivendo: “L'inizio di un'indimenticabile storia ultradecennale, ricca di successi”.