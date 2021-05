OTD - 28/05/1969, Milan-Ajax 4-1: i rossoneri vincono la seconda Coppa campioni della loro storia

Guardando ad anniversari e ricorrenze del 28 maggio nella storia rossonera, 52 anni fa il Milan vinceva una storica Coppa Campioni. I rossoneri di Rocco, in particolare, ottenero una grandissima vittoria grazie alla tripletta di Prati e il gol di Sormani. I rossoneri batterono l'Ajax per 4-1, una squadra molto insidiosa in quegli anni.

Our second European Cup on a magic night at the Bernabeu. #OnThisDay in 1969



Nel 1969 la notte magica del Bernabeu, in cui alzammo al cielo la nostra seconda Coppa dei Campioni #SempreMilan pic.twitter.com/GKGI5Th2hm