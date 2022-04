Padovan: "33 tiri e zero gol non sono un'attenuante ma un'aggravante"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giancarlo Padovan è stato ospite nel pomeriggio di mercoledì negli studi di SkySport24. Il giornalista ha commentato così il momento di sterilità offensiva del Milan: "Le milanesi sono in crisi di gol ma anche di gioco. Pioli ha detto che contro il Bologna, la sua squadra ha fatto 33 conclusioni, ma 33 tiri e zero gol non sono un’attenuante ma un’aggravante. Da un mese e un giorno gli attaccanti di Milan e Inter non segnano, questo è un dato di fatto".