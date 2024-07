Padovan avverte Fonseca: "Penso sia l'ultimo treno a grandissimi livelli"

Nel corso della giornata di sabato, il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport 24 e ha offerto il suo punto di vista sui movimenti e i momenti dei top club italiani. Il collega ha ovviamente parlato anche di Milan concentrandosi principalmente su Paulo Fonseca e la sua nuova avventura come tecnico del Milan in questa stagione. Per Padovan sarà un anno importante per l'allenatore portoghese che avrà un'opportunità quasi unica per la sua carriera.

Le parole di Padovan: "Fonseca a Roma non ha convinto né per risultati né sul piano del gioco, in Francia idem. Non è un allenatore che andava per la maggiore ma ha dei principi di gioco molto precisi e abbastanza simili a quelli di Pioli. Ama giocare e penso che possa cambiare. Penso sia l’ultimo treno per Fonseca a grandissimi livelli. Fonseca ha una grandissima occasione per rifarsi e per dimostrare chi è".