Padovan commenta il derby: "Il Milan ha dominato la partita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il derby di ieri vinto dal Milan per 3-2: "Il Milan ha dominato la partita. E vero che nel finale l’Inter ha avuto tre occasioni. Il Milan però ha tenuto più la palla, fatto più tiri in porta, creduto più nella vittoria anche quando era sotto. Una vittoria importantissima perché spezza o dissolve la nebbia fastidiosa di Reggio Emilia e riporta il Milan momentaneamente in testa. Ha rivinto in rimonta con l’Inter, è sempre più consapevole della sua forza e dice a sé stesso che può rivivere l’esperienza dell’anno scorso".