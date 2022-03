Padovan: "Futuro Dybala? Per me anche il Milan ci farà un pensierino..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di SkySort24, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala che non rinnoverà il suo contratto in scadenza con la Juventus: "Spero che Dybala rimanga nel nostro campionato perchè secondo me è un valore aggiunto. Dove potrebbe andare in Italia? In teoria all'Inter, ma sono convinto che anche il Milan ci farà un pensierino...".