Padovan: "Ho sottovalutato il Milan Femminile, può fermare la Juventus"

Giancarlo Padovan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così della sfida di Serie A Femminile di questa domenica fra Milan e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: “È una sfida con possibile sorpresa. Mi sono accorto prima del campionato di avere sottovalutato il Milan. Questo Milan invece per come ha risposto sul campo può essere la squadra che più delle altre, più di Fiorentina a Roma, ferma la Juventus. Le squadre che si contendono il titolo sono quattro, se la Juve dovesse fermarsi, anche con un pareggio, con il Milan, darebbe fiato sia alla Roma che alla Fiorentina. È una sfida aperta a qualsiasi risultato, è una sfida intrigante perché ci sono giocatrici di grande livello. Unico neo per tutte e due, forse un po’ di più per la Juventus, è che si pone dopo la pausa per le nazionali. La Juventus si è allenata nella scorsa settimana senza 13-14 elementi e questo è un handicap notevole. Problema che ha anche il Milan ma in maniera minore. Tutte e due le squadre possono risentire di questa mancata preparazione, di non averla preparata come meglio avrebbero voluto”.