Giancarlo Padovan, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del momento del Milan, predicando calma anche in relazione alla necessità dei nuovi innesti di conoscere l'allenatore: "I nuovi al Milan, ad esempio, non sanno niente del calcio di Giampaolo. Bisogna inserirsi in un contesto di squadra che è il gioco, perciò serve pazienza".