Padovan: "In attacco il Milan non prenderà nessuno ma servirà un difensore centrale"

Giancarlo Padovan è intervenuto a Sky Sport 24 soffermandosi sugli scenari del mercato di riparazione del Milan: “In attacco credo che il Milan non farà investimenti durante la prossima sessione di mercato dato che torneranno Rebic, Giroud e Pellegri che è stato particolarmente sfortunato. In difesa, proprio perché vuole perseguire l’obiettivo dello scudetto, credo che il Milan dovrà andare a prendere un difensore centrale. Trovarlo all’altezza di Kjaer ma se vorrà puntare alla vittoria del campionato un difensore in più servirà. Credo che al momento il Milan dovrà guardarsi più dall’Inter che dal Napoli, che una volta recuperati tutti gli infortunati potrà tornare a lottare per il titolo”.