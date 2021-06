Padovan: "L'Italia di Mancini gioca bene come una squadra di club"

Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky, ha parlato di Roberto Mancini, CT della dell’Italia. Padovan ha elogiato l’ex fantasista dicendo: “Mancini ha dimostrato di saper fare bene l’allenatore della Nazionale, ha dato equilibrio e qualità. Questa Nazionale gioca come una squadra di club con meccanismi automatizzati. Io sono del parere che l’allenatore conti più del 25/30% in una squadra. Ora però non si può più sbagliare, e Mancini francamente per ora ha sbagliato poco dato che ha perso solo 2 partite da CT dell’Italia”.