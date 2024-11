Padovan: "Morata è uno su cui puoi contare sempre, ma chi cambia una partita è Leao"

vedi letture

Intervenuto a SkySport24 per parlare anche di Milan-Juventus, Giancarlo Padovan ha rilasciato queste parole su Alvaro Morata e Rafael Leao: "Leao può cambiare di più la partita di Morata. Morata dà sempre il suo apporto, ma è un apporto prevedibile nel senso che non è uno che fa tre gol in una partita. Poi magari li fa sabato. Per come sta Leao, dopo la pace con Fonseca e la voglia di giocare che ha, oggi può essere più decisivo di Morata. Lo spagnolo ti darà sempre quello che a volte Leao non ti dà.

Morata non è un goleador, è un attaccante che fa giocare bene la squadra, è compatibile con tanti compagni di squadra, è uno su cui puoi contare sempre. Leao però ti può cambiare la partita. Per sabato vedo il Milan nettamente favorito sulla Juventus".