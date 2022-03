Padovan: "Penso che il Milan possa puntare su Belotti, secondo me il giocatore ci sta pensando"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto a Sky Sport parlando di un possibile trasferimento al Milan di Andrea Belotti, centravanti in scadenza di contratto con il Torino: “Per quanto riguardo l’attacco del Milan ho un’idea particolare. Penso che la società possa puntare su Belotti, un profilo seguito da anni e che il Milan vuole rilanciare. Belotti non firmando con il Torino e non accettando offerte straniere di campionati molto remunerativi ma non altrettanto competitivi, secondo me sta pensando al Milan”.