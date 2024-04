Padovan: "Per il Milan il campionato non conta più nulla. Turnover di Pioli in vista della Roma"

Dell'attuale situazione del Milan di Pioli in campionato, con i rossoneri in campo domani sul campo del Sassuolo ha parlato così il giornalista e opinionista sportivo Giancarlo Padovan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

Il campionato non conta più: "Contro la Roma ho visto un Milan malmesso, adesso la Serie A non conta più niente per i rossoneri perchè sono già sicuri di un posto in Champions. Pioli dovrà fare il giusto turnover in vista della gara di Roma, dove però vedo i giallorossi messi meglio, in stato di grazia in questo momento".