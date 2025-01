Padovano sullo scontro Conceiçao-Calabria: "Gesto non bello, vuol dire che non c'è serenità"

vedi letture

Michele Padovano, negli studi di Sky Sport, commenta così lo scontro avvenuto a fine partita tra Conceiçao e Calabria (clicca qui). Queste le sue dichiarazioni:

“Un gesto non bello, per niente. Un allenatore che va muso a muso con un giocatore davanti a tutti vuol dire che non c’è serenità. Mi piace pensare che un allenatore di un certo tipo lascia sbollire gli animi e parli faccia a faccia con un giocatore, non davanti a tutti. Un allenatore che fa un gesto del genere non mi fa impazzire”.