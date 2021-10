Pagani: "Vince chi fa i cambi giusti. E quello di Castillejo lo è stato"

Paolo Pagani, noto filosofo e tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni del canale telematico rossonero per parlare della prestazione super di Samu Castillejo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "L’ingresso di Castillejo non se lo aspettava nessuno, c'era dello scetticismo credo intorno alla sua figura. Credo che sia fondamentale davvero l'economia dei cambi, soprattutto in questo momento, in questa stagione e con questa squadra. Vince chi sa fare i cambi giusti e quello di Castillejo sabato sera è stato un cambio giusto".