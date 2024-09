Paganini sul gesto di Theo e Leao: "Ci vuole rispetto per allenatore e compagni"

Il rifiuto di Theo Hernandez e Rafael Leao di partecipare al cooling-break di squadra, subito dopo che il numero 10 portoghese era entrato in campo con il francese e aveva segnato il gol del pareggio, sta facendo parlare tutti nelle ore successive della sfida tra Lazio e Milan. A esprimere la sua opinione ci ha pensato anche Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, che sul suo profilo X ha commentato la scena in maniera negativa.

Le parole di Paolo Pagnanini sulla vicenda di Rafael Leao e Theo Hernandez: "Brutta scena quella di Leao e Theo Hernandez che si isolano al momento del cooling break. Al di là degli errori e delle scelte discutibili ci vuole sempre rispetto per l’allenatore e per i compagni. Una società importante come il Milan dovrebbe intervenire"