Page (CT Galles) dopo la sconfitta contro l'Italia: "Siamo agli ottavi, è come se avessimo vinto"

Robert Page, CT del Galles, ha commentato con grande entusiasmo in conferenza stampa il passaggio alle fasi finali dell'Europeo ottenuto dai suoi, nonostante la sconfitta contro l’Italia nel match di ieri. Page ha detto: “Non sottovalutate il carattere di un gallese, è fenomenale vedere che gente c'è nel nostro spogliatoio. Sono così orgoglioso dei miei giocatori, la qualità di squadra è incredibile. Sconfitta con l'Italia? È come se avessimo vinto, perché abbiamo centrato il secondo posto in classifica e siamo passati alle fasi finali di Euro 2020. Sapevamo che contro gli azzurri sarebbe stata dura. Era già difficile in undici, figuriamoci dopo l'espulsione in 10. Ma ripeto: va reso il giusto merito a questi ragazzi per la qualificazione”.