Pagelle Gazzetta: bene Tonali e Calabria, male Messias e Ibra

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo nelle file rossonere ieri contro la Juventus è stato Sandro Tonali, autore di una grande prova in mezzo al campo: il giovane centrocampista milanista si è meritato un bel 6,5 in pagella. Stesso voto anche per Calabria, Kalulu e Theo Hernandez, mentre hanno preso 6 Maignan, Romagnoli, Florenzi, Diaz, Leao e Saelemaekers. 5,5 per Krunic, Giroud e Saelemakers. I rossoneri più deludenti sono stati invece Messias, Ibrahimovic e Rebic, i quali hanno preso 5.