Pagelle Gazzetta: Donnarumma il migliore, Zapata impeccabile. Male Cutrone, Higuain e Calhanoglu

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo nelle file rossonere ieri sera contro il Torino è stato Gigio Donnarumma, il quale si è meritato un 8 in pagella grazie ai due miracoli su Iago Falque e Belotti. Molto bene (7) anche Zapata, impeccabile in difesa, mentre hanno preso mezzo voto in meno Abate e Castillejo. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Suso (5,5), Cutrone (5, che gol sbagliato nel finale), Calhanoglu (5, non ha mai inciso) e Higuain (5, poco lucido).